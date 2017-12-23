Ударив свою сожительницу по лицу, житель Похвистнево получил от возлюбленной сдачу - сломанное ребро

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В ходе оперативных мероприятий установлено, что несколькими днями ранее пострадавший находился дома вместе со своей 53-летней сожительницей. По предварительным данным, в ходе беседы между ними возникла ссора и, в порыве гнева, мужчина ударил свою возлюбленную по лицу.Как установили правоохранители, женщина не растерялась и толкнула сожителя так, что он упал на пол, после чего начала наносить ему телесные повреждения, в результате которых пострадавший и получил, согласно заключению эксперта, травмы, относящиеся к тяжкому вреду здоровья.В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция данной статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы. Ведется следствие, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото: ГУ МВД России по Самарской области