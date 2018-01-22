Участники ДТП в Самаре выбирались из своих машин через багажники
22 января 2018 14:53
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Сообщается, что столкнулись автомобили Opel и Skoda.
У обеих машин двери оказались зажатыми припаркованными автомобилями. Водителям пришлось выбираться из своих машин через багажники.
Фото: ДТП Самара
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