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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Участники ДТП в Самаре выбирались из своих машин через багажники

22 января 2018 14:53
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Две столкнувшиеся машины застряли между припаркованными на обочинах дороги машинами.
В Самаре, на проспекте Карла Маркса произошло необычное ДТП.  Около дома № 183 две столкнувшиеся машины застряли между припаркованными на обочинах дороги машинами. О произошедшем стало известно от очевидцев, сообщает ДТП Самара.

Сообщается, что столкнулись автомобили Opel и Skoda.

У обеих машин двери оказались зажатыми припаркованными автомобилями. Водителям пришлось выбираться из своих машин через багажники. 


Фото:   ДТП Самара
 
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