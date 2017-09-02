УМВД России по городу Тольятти приглашает на собеседование кандидатов на службу в полиции

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Управление МВД России по городу Тольятти приглашает на службу в полицию мужчин на должности участкового уполномоченного полиции, оперуполномоченного уголовного розыска, оперуполномоченного отдела по контролю за оборотом наркотиков, инспектора ДПС ГИБДД, сотрудников патрульно-постовой службы полиции, полицейского-кинолога, полицейского-кавалериста, полицейского-водителя и другие вакантные должности.Кандидатов, успешно прошедших отбор, ждет интересная работа в современно развивающемся, с богатейшими традициями и историей городе.Гарантии перспективного роста по направлению деятельности, социальная защищенность и дополнительные материальные поощрения, предусмотренные Законодательством Российской Федерации.Также предлагается возможность продолжения службы в ОВД РФ военнослужащим ВС РФ, сотрудникам всех силовых структур, уволенным по сокращению штатов, выпускникам учебных заведений МЧС РФ.Требования: граждане РФ, прошедшие службу в ВС РФ (желательно), не старше 35, не привлекавшиеся к уголовной и административной ответственности.По должностям младшего начальствующего состава (сержанты): патрульно-постовая служба полиции, водители-сотрудники и пр. – образование: полное среднее, среднее специальное, высшее (любое)По должностям среднего и старшего начальствующего состава (офицеры): участковые уполномоченные полиции, оперуполномоченные, ГИБДД и пр. – образование: высшее юридическоеИсключения по образованию: для военнослужащих (офицеров запаса), окончивших образовательные организации высшего профессионального образования Минобороны РФ и прослуживших по окончании в ВС РФ не менее года.Сотрудникам предоставляется возможность бесплатного обучения в учебных заведениях высшего профессионального образования системы МВД РФ, в том числе получение второго высшего образования (бесплатно по дополнительному соглашению к контракту).Информацию можно получить по контактным телефонам: 93- 43-56, 93-42-12, 93-40-47Собеседования с кандидатами по вопросам трудоустройства проводятся в УМВД России по городу Тольятти по адресу: улица Южное шоссе, 26 еженедельно в 14.00, во вторник и четверг.При себе иметь: паспорт, документ об образовании, военный билет.Интернет-cайт: тольятти.63.мвд.рф