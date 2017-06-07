У жителя Жигулевска полицейские изъяли патроны

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В ходе проверки данной информации оперативники задержали подозреваемого в гаражном массиве микрорайона В-1. В ходе личного досмотра в присутствии понятых в кармане джинсовой куртки, надетой на мужчину, были обнаружены и изъяты пять. изготовленных заводским способом, патронов калибра 5,45 мм, пригодных для стрельбы.По данным оперативников, подозреваемый нигде не работает и ранее к уголовной ответственности не привлекался. Мужчина пояснил, что нашел патроны на территории гаражного массива. Сейчас эта версия тщательно проверяется.В настоящее время по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов» возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото pixabay.com