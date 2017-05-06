У тольяттинца изъяли пакет с каннабисом

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В ходе личного досмотра в присутствии понятых полицейские обнаружили у мужчины полиэтиленовый пакет с каннабисом (марихуана) массой 21,288 гр. что относится к значительному размеру.По данным полицейских, злоумышленник – житель Тольятти 1977 года рождения, ранее уже привлекался к уголовной ответственности за грабеж.В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств...». Сотрудники органов внутренних дел выясняют, откуда у мужчин запрещенное вещество, и для каких целей оно предназначалось. Ведется следствие, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.