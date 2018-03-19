У совладелицы Елховского молокозавода украли из машины аксессуары Louis Vuitton на 140 тысяч

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Лавренев совершил открытое хищение из автомобиля BMW, отобрав у хозяйки — 37-летней Лилии Харисовой — сумку за 100 тысяч и кошелек марки Louis Vuitton за 44 тысячи рублей. Также украли документы, ключи от машины и квартиры, банковские карты и наличность в сумме 5800 рублей. Преступление раскрыли очень быстро, преступнику угрожает до 4 лет колонии.Потерпевшая Лилия Харисова является совладелицей «Елховского молокозавода», который ранее принадлежал Сергею Селиверстову.