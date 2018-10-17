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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

У собственника компании «Догма» нашли склад огнестрельного оружия

17 октября 2018 20:46
81
Он хранил стволы — оригинальные и переделанные — а также 7784 патрона.
Стволы — оригинальные и переделанные — а также 7784 патрона, самарец Евгений Финаев беспечно хранил как по месту регистрации, так и по месту проживания.

Теперь он может получить до 4 лет колонии, передает «СО» ОНЛАЙН
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Комментарии



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