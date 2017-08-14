У самарца обнаружили 300 граммов марихуаны

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На днях самарские полицейские на территории Ленинского района задержали местного жителя 1964 года рождения. У сотрудников подразделения по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по г. Самаре имелась информация о том, что данный гражданин может хранить наркотическое средство, в частности, марихуану. Результаты проведенной работы подтвердили имеющиеся сведения. Находка была направлена на экспертизу, которая подтвердила, что внутри свертков находилась марихуана. Общая масса наркотического вещества составила 300 грамм.В ходе общения с полицейскими подозреваемый рассказал, что хранил наркотик в целях личного употребления. Эта версия сейчас проверяется оперативниками.Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.