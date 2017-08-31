У самарца изъяли пулемет и винтовку Мосина
31 августа 2017 10:07
214
В 2016 году Управлением ФСБ России по Самарской области в результате реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий получены сведения о возможной причастности руководителя и участников военно-патриотического отряда (ВПО) «Слава Отечеству» к незаконному обороту оружия и боеприпасов, изъятых с мест боевых действий времен Великой Отечественной войны.
22 ноября 2016 года по местам жительства вышеуказанных лиц проведены санкционированные судом обследования. В результате обнаружено и изъято:
- пулемет Дегтярева калибра 7,62;
- винтовка Мосина калибра 7,62;
- четыре затвора для винтовки Мосина;
- пистолет-пулемет Шпагина.
По результатам проведенной экспертизы боевыми признаны винтовка Мосина калибра 7,62 и два затвора к ней.
На основании переданных Управлением материалов, 03 января 2017 года отделом полиции № 3 УМВД России по г.Самаре в отношении руководителя ВПО «Слава Отечеству» Мещерякова Александра Николаевича, 1967 г.р., возбуждено уголовное дело по ч.1 статьи 222 УК РФ «незаконное хранение оружия и боеприпасов».
Решением Федерального суда Советского района г.Самары Мещеряков Александр Николаевич признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.222 УК РФ, ему назначено наказание в виде 8 месяцев лишения свободы условно.
По результатам рассмотрения Самарским областным судом апелляционной жалобы Мещерякова приговор изменен на 8 месяцев ограничения свободы.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
30 августа 2017 19:50
Ее ждет наказание в виде штрафа в размере до восьмидесяти тысяч рублей или исправительных работ на срок до одного года. Закон
170
30 августа 2017 19:49
Установлено, что налоговый инспектор, действуя из личной заинтересованности принял у знакомой заявление на выдачу дубликата свидетельства на СНТ... Закон
319
30 августа 2017 16:29
Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Закон
162
30 августа 2017 14:34
Из помещения полицейские изъяли компьютерное оборудование, сотовые телефоны и денежные средства. Закон
150
30 августа 2017 10:14
Взыскано свыше 240 миллионов рублей. Закон
445
29 августа 2017 21:26
В связи с выявленными нарушениями спецпрокуратурой начальнику ИК-15 внесено представление об устранении нарушений закона и привлечении виновных лиц к... Закон
425
29 августа 2017 21:23
С лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 1 год 6 месяцев. Закон
269
Происшествия
31 августа 2017 12:35
Водитель нарушил ПДД. Происшествия
91
31 августа 2017 11:43
Пожар тушили 9 человек. Происшествия
102
31 августа 2017 10:07
Он получил 8 месяцев лишения свободы. Происшествия
211
Криминал
31 августа 2017 12:19
Задержаны двое ранее не судимых местных жителей. Криминал
86
31 августа 2017 11:25
Женщина обратилась в полицию. Криминал
89
31 августа 2017 09:52
Злоумышленник проник в квартиру на втором этаже через открытое окно. Криминал
91
Видео
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
709
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
537
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
7345
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
1519
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
6030
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
1923
Фоторепортажи
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
667
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
2315
1 мая 2017 17:10
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей. Социум
2120
3 апреля 2017 09:35
Он расположен на ул. Промышленности, 307. Социум
1758
6 марта 2017 18:21
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах. Социум
1921
10 ноября 2016 13:10
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов. Культура
6141
Мероприятия