У самарца изъяли пулемет и винтовку Мосина

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В 2016 году Управлением ФСБ России по Самарской области в результате реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий получены сведения о возможной причастности руководителя и участников военно-патриотического отряда (ВПО) «Слава Отечеству» к незаконному обороту оружия и боеприпасов, изъятых с мест боевых действий времен Великой Отечественной войны.22 ноября 2016 года по местам жительства вышеуказанных лиц проведены санкционированные судом обследования. В результате обнаружено и изъято:- пулемет Дегтярева калибра 7,62;- винтовка Мосина калибра 7,62;- четыре затвора для винтовки Мосина;- пистолет-пулемет Шпагина.По результатам проведенной экспертизы боевыми признаны винтовка Мосина калибра 7,62 и два затвора к ней.На основании переданных Управлением материалов, 03 января 2017 года отделом полиции № 3 УМВД России по г.Самаре в отношении руководителя ВПО «Слава Отечеству» Мещерякова Александра Николаевича, 1967 г.р., возбуждено уголовное дело по ч.1 статьи 222 УК РФ «незаконное хранение оружия и боеприпасов».Решением Федерального суда Советского района г.Самары Мещеряков Александр Николаевич признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.222 УК РФ, ему назначено наказание в виде 8 месяцев лишения свободы условно.По результатам рассмотрения Самарским областным судом апелляционной жалобы Мещерякова приговор изменен на 8 месяцев ограничения свободы.