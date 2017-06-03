У самарца изъяли крупную партию марихуаны

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У сотрудников подразделения по контролю за оборотом наркотиков в распоряжении имелась информация о том, что он хранит наркотическое средство. Результаты проведенной работы подтвердили имеющиеся сведения. В общей сложности у мужчины изъяли около двадцати пакетиков с марихуаной. Общая масса наркотического вещества составила 134,26 грамма.В ходе опроса он рассказал, что хранил наркотик для личного употребления. Сейчас эта версия тщательно проверяется оперативниками.В настоящее время возбуждено уголовное дело. По сведениям полиции, мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за причастность к незаконному обороту наркотиков, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

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