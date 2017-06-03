У самарца изъяли крупную партию марихуаны
3 июня 2017 13:45
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В ходе опроса он рассказал, что хранил наркотик для личного употребления. Сейчас эта версия тщательно проверяется оперативниками.
В настоящее время возбуждено уголовное дело. По сведениям полиции, мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за причастность к незаконному обороту наркотиков, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Фото pixabay.com
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