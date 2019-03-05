У самарца изъяли 4 револьвера и 6 гранат

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В ходе проведения сотрудниками Управления ФСБ России по Самарской области комплекса оперативно-розыскных мероприятий по линии борьбы с незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, 12 февраля 2019 года у жителя г.Самары «Г», 1959 г.р. по адресам регистрации и проживания обнаружены и изъяты:- 6 ручных осколочных гранат « Kugelhandgranate 13», без запалов;- 4 револьвера без маркировки;- револьвер « BODEO M 1989»;- охотничье ружье 12 калибра;- 294 патрона различного калибра.В настоящее время проводятся дополнительные оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и лиц, причастных к противоправной деятельности, решается вопрос о возбуждении уголовных дел.