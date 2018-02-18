У самарца двое мужчин отобрали "пятерку" и уехали на ней, оставив хозяина на обочине
18 февраля 2018 14:02
195
Вскоре один из экипажей дорожно-патрульной службы обнаружил похищенный автотранспорт недалеко от места преступления. Параллельно, располагая сведениями о личностях возможных участников инцидента, полицейские выехали по адресу их возможного местонахождения. Чутье не обмануло сотрудников полиции, и вскоре мужчины были задержаны и доставлены в отдел полиции.
Из собранных материалов следует, что вечером потерпевший подъехал к дому. Припарковав свой автомобиль ВАЗ-2105, он собрался идти внутрь. В этот момент около него остановилась «легковушка» отечественного производства. Из автотранспорта вышли двое мужчин, одного из которых потерпевший отдаленно знал. Данные граждане после непродолжительной словесной перепалки оттолкнули своего 33-летнего оппонента, сели в его автомобиль и уехали, оставив хозяина имущества на обочине.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». По данным полиции, подозреваемые – жители Самары 1989 и 1992 годов рождения. Младший из предполагаемых злоумышленников ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за совершение разбойного нападения, старший - за кражу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
16 февраля 2018 18:15
Автобус с 28 пассажирами превысил скорость и врезался в грузовик. Обе машины полностью сгорели, выжившие получили различные травмы. Закон
438
16 февраля 2018 15:57
Полицейские выяснили, что после инцидента по паспорту подозреваемого был приобретен билет на поезд до одного из городов России. Предполагаемый насильник в... Закон
467
16 февраля 2018 15:36
Возбуждено уголовное дело. Закон
479
16 февраля 2018 14:26
Данная категория польских фруктов входит в перечень санкционных товаров, ввоз которых на территорию Российской Федерации запрещен. Закон
508
15 февраля 2018 21:45
В частности, в салоне машины теперь обязательно должны быть не только огнетушитель и знак аварийной остановки, но и медицинская аптечка. Закон
365
15 февраля 2018 20:46
После тушения пожара обнаружены тела двухлетнего мальчика, а также четырехмесячных мальчика и девочки. По данному факту следственными органами... Закон
384
15 февраля 2018 20:38
В настоящее время следствие направило в суд ходатайство о временном отстранении подозреваемого от занимаемой должности. Закон
1180
Происшествия
18 февраля 2018 16:17
Куйбышевская транспортная прокуратура взяла на контроль проверку по этому происшествию. Происшествия
193
18 февраля 2018 14:02
В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Происшествия
194
18 февраля 2018 13:48
По статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается. Происшествия
221
Криминал
18 февраля 2018 12:10
Только после этого он вызвал полицию. Криминал
257
18 февраля 2018 11:45
На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Криминал
205
18 февраля 2018 11:29
Дорогостоящий аппарат похититель сдал в один из ломбардов города. Криминал
194
Видео
16 февраля 2018 14:00
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
400
15 февраля 2018 13:42
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске. В мире
363
12 февраля 2018 09:29
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila. Культура
764
30 января 2018 10:23
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
594
30 января 2018 09:52
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
643
15 января 2018 11:35
Глава региона предложил в первой декаде февраля в Похвистнево провести специальное совещание на эту тему. Социум
1968
Фоторепортажи
18 февраля 2018 16:34
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева. Культура
425
2 февраля 2018 10:42
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга». Социум
504
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
3625
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
2078
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2516
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2406
Мероприятия