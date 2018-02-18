У самарца двое мужчин отобрали "пятерку" и уехали на ней, оставив хозяина на обочине

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Вскоре один из экипажей дорожно-патрульной службы обнаружил похищенный автотранспорт недалеко от места преступления. Параллельно, располагая сведениями о личностях возможных участников инцидента, полицейские выехали по адресу их возможного местонахождения. Чутье не обмануло сотрудников полиции, и вскоре мужчины были задержаны и доставлены в отдел полиции.Из собранных материалов следует, что вечером потерпевший подъехал к дому. Припарковав свой автомобиль ВАЗ-2105, он собрался идти внутрь. В этот момент около него остановилась «легковушка» отечественного производства. Из автотранспорта вышли двое мужчин, одного из которых потерпевший отдаленно знал. Данные граждане после непродолжительной словесной перепалки оттолкнули своего 33-летнего оппонента, сели в его автомобиль и уехали, оставив хозяина имущества на обочине.В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». По данным полиции, подозреваемые – жители Самары 1989 и 1992 годов рождения. Младший из предполагаемых злоумышленников ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за совершение разбойного нападения, старший - за кражу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.