У самарского таксиста во время ДТП украли регистратор
22 ноября 2017 23:55
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Поздно ночью на улице Гагарина он сидел в своем, припаркованном на обочине, автомобиле. Неожиданно в него врезалась другая машина, водитель и пассажир которой попытались скрутить регистрационные номера и скрыться. Таксист решил им помешать. Во время выяснения отношений с одним из виновников ДТП он заметил, как другой выхватил из салона такси видеорегистратор и убежал.
Таксист сообщил о случившемся в полицию. Полицейские нашли и задержали грабителя. Им оказался 27-летний житель Самары, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности.
По статье «Грабеж» возбуждено уголовное дело.
Фото: go64.ru
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