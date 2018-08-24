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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

У профессора ПГУТИ угнали лодку «Салют» от пристани «Шелехметь»

24 августа 2018 14:27
107
Теперь лодку ищет полиция.
74-летний профессор и советник при ректорате ПГУТИ, доктор наук Виктор Кубанов, известный специалист в сфере антенн и СВЧ-устройств, лишился лодки «Салют» с мотором Yamaha-65.

Плавсредство угнали от пристани «Шелехметь» в протоке Волги.

Теперь лодку ищет полиция, передает «СО» ОНЛАЙН




Фото:   «СО» ОНЛАЙН
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