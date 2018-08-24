У профессора ПГУТИ угнали лодку «Салют» от пристани «Шелехметь»
24 августа 2018 14:27
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Плавсредство угнали от пристани «Шелехметь» в протоке Волги.
Теперь лодку ищет полиция, передает «СО» ОНЛАЙН.
Фото: «СО» ОНЛАЙН
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