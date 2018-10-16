У посетителя московского кафе житель Самарской области украл чемодан с "дошиком"

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Инцидент, как отмечается, произошёл 14 октября. Помимо лапши в чемодане мужчины были его личные вещи. При этом полицейские оперативно установили и задержали подозреваемого. Им оказался житель Самарской области 1995 года рождения. Сейчас он под подпиской о невыезде.Ущерб составил 11 тысяч рублей. В среднем одна упаковка "Доширака" в России стоит 30 рублей. Соответственно, можно предположить, что в чемодане находилось более 300 пачек лапши быстрого приготовления.