У посетительницы спортклуба World Class в районе «Москва Сити» из шкафчика украли часы Rolex стоимостью 1 млн рублей

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Инцидент произошел накануне, 2 июля, во второй половине дня в фитнес-клубе на Пресненской набережной. Жертва случившегося — 26-летняя заместитель директора коммерческой компании, какой именно — не уточняется.Помимо часов у девушки украли также деньги и другие ценности, рассказал собеседник в полиции.​ По его словам, шкафчик находился под электронной охраной. Полиция проводит расследование, устанавливает обстоятельства произошедшего, добавил он.