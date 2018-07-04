У посетительницы спортклуба World Class в районе «Москва Сити» из шкафчика украли часы Rolex стоимостью 1 млн рублей
4 июля 2018 07:53
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Инцидент произошел накануне, 2 июля, во второй половине дня в фитнес-клубе на Пресненской набережной. Жертва случившегося — 26-летняя заместитель директора коммерческой компании, какой именно — не уточняется.
Помимо часов у девушки украли также деньги и другие ценности, рассказал собеседник в полиции. По его словам, шкафчик находился под электронной охраной. Полиция проводит расследование, устанавливает обстоятельства произошедшего, добавил он.
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