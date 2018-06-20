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У колумбийского певца Малумы из номера в Four Seasons в Москве похитили ценные вещи стоимостью свыше 50 млн рублей

20 июня 2018 19:01
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Полиция ведет поиск преступников, а сам певец направился на футбол в Саранск.
У колумбийского певца Хуана Луиса Лондоньо, также известного как Малума, из номера гостиницы Four Seasons в Москве украли драгоценности и ценные вещи на сумму более 50 млн руб. Об этом РБК рассказал источник в МВД и подтвердил источник в УВД по Центральному административному округу Москвы.

Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере.

Среди похищенных вещей — сумка Louis Vuitton, 11 дорогих часов марок Rolex, Hublot стоимостью от $3 тыс до $130 тыс., драгоценности марки Cartier, выполненные из желтого, белого и розового золота — браслеты, серьги, кольца. Также были украдены более 10 пар очков, в том числе украшенные бриллиантами и жемчугом, стоимостью $8 тыс., и другие ценности, рассказали собеседники РБК.​

Стоимость похищенных вещей оценивается в $800 тыс., или более 50 млн руб. Вынести их могли в то время, пока гостя не было в гостинице.

По данным собеседников РБК, злоумышленник проник в номер, используя дубликат электронного ключа, который он сумел получить, представившись гостем знаменитого певца. Полиция назначила ряд экспертиз по делу и ведет розыск преступника.

«Мы очень серьезно относимся к вопросам обеспечения безопасности гостей и их личных вещей и незамедлительно уведомили правоохранительные органы. В данный момент идет расследование, мы сотрудничаем с ними по данному вопросу», — сказали РБК в пресс-службе отеля Four Seasons. За дальнейшими комментариями в отеле посоветовали обратиться в полицию.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве РБК не смогли предоставить оперативный комментарий по этому вопросу.

Малума приехал в Россию на игры чемпионата мира по футболу. О посещении игр он сообщал на своей официальной странице в Instagram. 19 июня он отправился в Саранск, чтобы поддержать сборную Колумбии во время матча с Японией.


Фото: @maluma / Instagram

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