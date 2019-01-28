У двоих жителей Самарской области изъяли пистолеты-пулеметы и револьверы

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В результате реализации сотрудниками Управления ФСБ России по Самарской области комплекса оперативно-розыскных мероприятий, проведенных в рамках масштабной совместной спецоперации ФСБ России, МВД России и Росгвардии в 32 регионах страны, 22 января 2019 года у жителей региона 1972 г.р. и 1953 г.р., по адресам их регистрации и проживания обнаружен и изъят арсенал оружия и боеприпасов:- пистолет-пулемет «МР-38» – 1 шт.;- пистолет-пулемет «ППШ» – 1 шт.;- пистолеты – пулемёты иностранного производства – 2 шт.;- пистолет «ТТ» – 1 шт.;- револьверы иностранного производства – 2 шт.;- винтовка «Horhe Jager» – 1 шт.- пистолет «Gloсk-19» – 1 шт.;- револьвер иностранного производства – 1 шт.;- патроны различного калибра – 1789 шт.По имеющимся данным, оружие и основные части к нему указанные лица заказывали посредством сети Интернет на специализированных ресурсах.В настоящее время осуществляются оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и лиц, причастных к незаконному обороту средств поражения. Проводится исследование изъятых предметов для решения вопроса о возбуждении уголовных дел по ст.ст.222 (незаконный оборот оружия), 223 (незаконное изготовление оружие) УК РФ.