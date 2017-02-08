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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

У ТЦ Мегасити машина сбила двух школьниц

8 февраля 2017 19:39
468
пешеход
Дорожная авария с участием пешеходов произошла днем 8 февраля.

Как сообщают в городском управлении ГИБДД, две 16-летние девочки переходили дорогу на зеленый сигнал светофора на улице Ново-Садовая в районе ТЦ Мегасити. Девочек сбила иномарка - Киа Оптима. На место прибыли сотрудники полиции и скорой помощи, девочек отправили в больницу. По предварительным данным, пострадавшие получили серьезные травмы голов, живота и переомы. в причинах ДТП предстоит разобраться правоохранительным органам, сообщает 63.ru.
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Комментарии



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8 февраля 2017  19:33
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8 февраля 2017  17:40
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В Отрадном мужчина, который умышленно наехал на автомобиле на своего знакомого, будет отвечать перед судом
Мужчина (после наезда) был госпитализирован в больницу, где скончался через 12 дней.  Закон
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В июне полиция уже уличила в этом владельца торговой точки. Закон
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8 февраля 2017  11:44
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8 февраля 2017  19:39
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У ТЦ Мегасити машина сбила двух школьниц
 Дорожная авария с участием пешеходов произошла днем 8 февраля. Происшествия
467
8 февраля 2017  18:31
Эксперты предположили, что погиб мужчина примерно неделю назад. Каким образом и когда труп оказался в подъезде, пока не известно.
В подъезде жилого дома на улице Партизанской в Самаре обнаружили труп мужчины
Эксперты предположили, что погиб мужчина примерно неделю назад. Каким образом и когда труп оказался в подъезде, пока не известно.   Происшествия
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8 февраля 2017  14:23
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В Красноярском районе ВАЗ-2112 столкнулся с фурой «Renault Premium», пострадали два человека
 В результате ДТП водитель и 28-летний пассажир легкового автомобиля получили травмы, с которыми были доставлены бригадой «скорой помощи» в ближайшую... Происшествия
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Ранее мужчина был четырежды судим за кражу, грабеж, разбой и угон.   Криминал
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8 февраля 2017  13:06
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11 сентября 2016  21:23
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
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