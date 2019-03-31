У Ильинского моста в Сызрани под лёд провалились два рыбака
31 марта 2019 18:31
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Их заметили очевидцы, которые тут же бросились на помощь.
Они оперативно подбежали к месту ЧП и благополучно вытащили мужчин до прибытия бригады поисково-спасательной службы.
Любители экстремальной рыбалки отделались испугом.
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