У 70-летней самарчанки на улице молодой человек вырвал сумку с личными вещами

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На место происшествия оперативный дежурный незамедлительно направил ближайшие наряды полиции и следственно-оперативную группу.Сумку сотрудники полиции нашли в одном из соседних дворов. Изъятые вещи направили на исследование. Потерпевшая сообщила правоохранителям, что из сумки пропал сотовый телефон.В ходе оперативных мероприятий, правоохранители обнаружили похищенное имущество в одном из ломбардов города. Установив личность и места возможного нахождения жителя Ставропольского района, сдавшего гаджет на комиссию, сотрудники полиции задержали мужчину, недавно освободившегося из мест лишения свободы и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.По статье "Грабеж" возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции продолжают работу по установлению причастности задержанного к аналогичным происшествиям на территории области, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД по Самарской област