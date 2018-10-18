У 70-летней самарчанки на улице молодой человек вырвал сумку с личными вещами

Я нашел ошибку
Главные новости: 
32-летний мужчина сбыл похищенное оружие неизвестному, вырученные деньги потратил на личные нужды.
В Красноярском районе сторож украл из здания охраны СДТ травматический пистолет
В процессе преодоления дистанции участники дважды пересекли границу частей света - сначала из Азии в Европу, а затем обратно.
Под флагом ЦСКА: инструктор Дарья Левина преодолела марафон «Путь к роднику» в четверке лучших
Финал и торжественная церемония награждения победителя и финалистов КМС-2018 пройдут в Санкт-Петербурге в рамках Общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах и городах России: стейкхолдеры будущего» 22 октября 2018 г.
Городской округ Кинель вышел в финал V конкурса муниципальных стратегий 2018
В перечне – 14 дорог, относительно которых подрядчик обязан устранить возникшие замечания до конца октября.
В Самаре с участием общественников продолжается осмотр отремонтированных дорог, срок гарантии на которые истекает в этом году
Самарская область готова оказать узбекской стороне помощь по внедрению самых современных технологий в области добычи нефти и газа.
Самарская область налаживает тесное сотрудничество с Узбекистаном
Если вы столкнулись с фактами проявления коррупции, оставьте сообщение на телефон «горячей линии». По представленной информации Администрацией городского округа Самара будет проведена проверка.
В Самаре работает «горячая линия» по вопросам противодействия коррупции
Для получения компенсации необходимо будет предоставить подтверждающий это документ из медицинского учреждения.
Россиянам вернут стоимость авиабилетов в случае болезни родственника
Александр Манаков: "Очень рад, что депутаты пришли к компромиссу"
сегодня  Четверг, 18 октября, 17:56
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +11 °C, Тольятти  +11 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 18/10:
USD 65.4
-0.13
EUR 75.65
-0.27
Искать
Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

У 70-летней самарчанки на улице молодой человек вырвал сумку с личными вещами

18 октября 2018 14:11
102
Сумку сотрудники полиции нашли в одном из соседних дворов.
В Самаре в полицию за помощью обратилась жительница Советского района 1948 года рождения. Она сообщила, что в вечернее время на ул. Бобруйской к ней подбежал молодой человек, вырвал сумку, в которой находились личные вещи, банковские карты, сотовый телефон и скрылся.

На место происшествия оперативный дежурный незамедлительно направил ближайшие наряды полиции и следственно-оперативную группу.

Сумку сотрудники полиции нашли в одном из соседних дворов. Изъятые вещи направили на исследование. Потерпевшая сообщила правоохранителям, что из сумки пропал сотовый телефон.

В ходе оперативных мероприятий, правоохранители обнаружили похищенное имущество в одном из ломбардов города. Установив личность и места возможного нахождения жителя Ставропольского района, сдавшего гаджет на комиссию, сотрудники полиции задержали мужчину, недавно освободившегося из мест лишения свободы и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

По статье "Грабеж" возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции продолжают работу по установлению причастности задержанного к аналогичным происшествиям на территории области, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.


Фото:    пресс-служба ГУ МВД по Самарской област





Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
18 октября 2018  15:01
Дело, связанное с Тамбовской ОПГ, расследовалось с 2008 года, в нем фигурировал действующий депутат Госдумы Владислав Резник.
Национальный суд Испании признал невиновными всех обвиняемых по делу «русской мафии»
 Дело, связанное с Тамбовской ОПГ, расследовалось с 2008 года, в нем фигурировал действующий депутат Госдумы Владислав Резник.  Закон
95
17 октября 2018  21:22
В мошенничестве в особо крупном размере по предварительному сговору.
Бывшему исполнительному директору СОФЖИ предъявлено новое обвинение
В мошенничестве в особо крупном размере по предварительному сговору.  Закон
230
17 октября 2018  21:21
Финансовая пирамида собирала деньги на скупку драгоценных камней и нефтедобычу.
Пайщики сызранского отделения МПК «Файндрайзинг» добились возбуждения дела о мошенничестве
Финансовая пирамида собирала деньги на скупку драгоценных камней и нефтедобычу.  Закон
126
17 октября 2018  21:02
Летом 2018 года недовольные дольщики «Березовки» начали писать на бывшего банкира заявления, а полиция — возбуждать уголовные дела.
В уголовном деле экс-банкира Сергея Кочуры — новый эпизод
Летом 2018 года недовольные дольщики «Березовки» начали писать на бывшего банкира заявления, а полиция — возбуждать уголовные дела.   Закон
191
17 октября 2018  19:32
Похитители были задержаны сотрудниками ДПС на выезде из Самары. Похищенное имущество изъято и возвращено собственнику.
Два самарских парня осуждены за похищение 16 канализационных люков
Похитители были задержаны сотрудниками ДПС на выезде из Самары. Похищенное имущество изъято и возвращено собственнику.  Закон
651
17 октября 2018  16:26
Он получил от сотрудника одной из школ города Тольятти взятку - 15 тысяч рублей за дачу положительного заключения о готовности общеобразовательного учреждения к началу учебного года.
В Тольятти инспектор пожарного надзора предстанет перед судом за получение взятки
Он получил от сотрудника одной из школ города Тольятти взятку - 15 тысяч рублей за дачу положительного заключения о готовности общеобразовательного учреждения к... Закон
184
16 октября 2018  22:16
Возбуждено уголовное дело.
Сотрудника Росрыболовства задержали при передаче 200 тысяч рублей
Возбуждено уголовное дело.  Закон
413
Весь список
Происшествия
18 октября 2018  17:43
32-летний мужчина сбыл похищенное оружие неизвестному, вырученные деньги потратил на личные нужды.
В Красноярском районе сторож украл из здания охраны СДТ травматический пистолет
32-летний мужчина сбыл похищенное оружие неизвестному, вырученные деньги потратил на личные нужды.   Происшествия
0
18 октября 2018  14:11
Сумку сотрудники полиции нашли в одном из соседних дворов.
У 70-летней самарчанки на улице молодой человек вырвал сумку с личными вещами
Сумку сотрудники полиции нашли в одном из соседних дворов.   Происшествия
101
18 октября 2018  12:41
В Самарской области во время сварочных работ вспыхнули бочке с топливом, погиб рабочий Проводится проверка по факту трагедии.
В Самарской области во время сварочных работ вспыхнули бочки с топливом, погиб рабочий
Проводится проверка по факту трагедии. Происшествия
155
Весь список
Криминал
18 октября 2018  13:53
Житель Самарской области смошенничал при получении выплаты в 1,2 млн
Житель Самарской области смошенничал при получении выплаты в 1,2 млн рублей
Деньги предназначались на работу в сельской местности. Криминал
91
18 октября 2018  10:31
В Тольятти ищут мужчину, похитившего iPhone 5 в магазине Очевидцев просят обратиться в полицию.
В Тольятти ищут мужчину, похитившего iPhone 5 в магазине
Очевидцев просят обратиться в полицию. Криминал
129
17 октября 2018  12:14
В Самаре гендиректор коммерческой организации получила при взятке как настоящие деньги, так и муляж
В Самаре гендиректор коммерческой организации получила при взятке как настоящие деньги, так и муляж
Она признана виновной в коммерческом подкупе. Криминал
161
Весь список


Видео
12 октября 2018  09:35
В городе Зеленоградск Калининградской области появилась официальная должность котошефа
В городе Зеленоградск Калининградской области появилась официальная должность котошефа
Работнице нужно заботиться об уличных кошках.
Социум
339
9 октября 2018  11:33
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
 За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд.
В стране
398
8 октября 2018  09:55
В первый день юношеской Олимпиады россияне завоевали пять золотых наград
В первый день юношеской Олимпиады россияне завоевали пять золотых наград
Соревнования проходят в Буэнос-Айресе. Спорт в регионе
376
3 октября 2018  11:20
Заснувшая между автоматическими дверьми собака насмешила пользователей сети В Интернете появилось забавное видео.
Заснувшая между автоматическими дверьми собака насмешила пользователей сети
В Интернете появилось забавное видео.
Социум
790
1 октября 2018  13:32
Три улицы в центре Самары перекрыли на целый год В Самаре с 1 октября введены ограничения движения в связи со строительством Фрунзенского моста.
Три улицы в центре Самары перекрыли на целый год
С 1 октября введены ограничения движения в связи со строительством Фрунзенского моста. Транспорт
649
14 сентября 2018  12:39
В Сызрани сняли на видео переплывающего реку лося По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося.
В Сызрани сняли на видео переплывающего реку лося
По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося.
Социум
1041
Весь список

Фоторепортажи
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
681
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
1103
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
1149
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
2243
22 августа 2018  22:45
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства Пластилиновый дождь: ФОТО
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства "Пластилиновый дождь": ФОТО
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров.
Культура
1662
19 августа 2018  21:53
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
Культура
1838
Весь список

Мероприятия
В Самаре специалисты обсудят вопросы неотложной кардиологии
Самарская областная юношеская библиотека отпразднует 45-летие со дня основания
В СОУНБ откроется выставка Фотобъединения областного Союза журналистов
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные