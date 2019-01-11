Тысячи пассажиров застряли на круизном лайнере из-за опасной инфекции
11 января 2019 23:46
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Как отмечается, около 167 пассажиров корабля Oasis of the Seas компании Royal Caribbean подхватили вирус Норуолк, сопровождающийся диареей и тошнотой. Туристам запретили покидать судно на время карантина.
— Наши врачи пытаются помочь пострадавшим лекарствами, которые отпускаются без рецепта, — сказал представитель компании Оуэн Торрес.
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