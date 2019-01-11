Я нашел ошибку
сегодня  Суббота, 12 января, 01:29
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -12 °C, Тольятти  -12 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 12/01:
USD 66.92
0.06
EUR 77.13
-0.08
Искать
Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Тысячи пассажиров застряли на круизном лайнере из-за опасной инфекции

11 января 2019 23:46
174
Около 167 человек на борту корабля подхватили вирус Норуолк, сопровождающийся диареей и тошнотой.
На одном из крупнейших круизных лайнеров, который путешествует по Карибским островам, застряли девять тысяч пассажиров из-за вспышки опасной инфекции, сообщает life.ru со ссылкой на Daily Express.

Как отмечается, около 167 пассажиров корабля Oasis of the Seas компании Royal Caribbean подхватили вирус Норуолк, сопровождающийся диареей и тошнотой. Туристам запретили покидать судно на время карантина.

— Наши врачи пытаются помочь пострадавшим лекарствами, которые отпускаются без рецепта, — сказал представитель компании Оуэн Торрес. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
11 января 2019  15:56
В Самарской области двое мужчин обвиняются в организации незаконной миграции
"По Самарской области в результате оперативно-розыскных мероприятий выявлены коммерческие организации, по адресам которых незаконно зарегистрировано около... Закон
192
11 января 2019  09:42
В Самаре закрыли игровой салон Возбуждено уголовное дело.
В Самаре закрыли игровой салон
Возбуждено уголовное дело. Закон
168
10 января 2019  19:58
В полиции пояснили, что пограничник содействовал в перевозке сигарет с Украины в страны Евросоюза через КПП Лужанка на границе с Венгрией.
Уничтожал улики. Украинский пограничник пытался съесть взятку при задержании
В полиции пояснили, что пограничник содействовал в перевозке сигарет с Украины в страны Евросоюза через КПП Лужанка на границе с Венгрией.  Закон
326
10 января 2019  17:32
По имеющейся информации, молодой человек — профессиональный футболист, приехавший в Херсон, чтобы устроиться в футбольный клуб.
Украинские военные похитили футболиста из Крыма, чтобы призвать в армию
По имеющейся информации, молодой человек — профессиональный футболист, приехавший в Херсон, чтобы устроиться в футбольный клуб.   Закон
360
10 января 2019  16:19
Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 3 месяца, с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Тольяттинец осужден за принуждение к занятию проституцией несовершеннолетней
Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 3 месяца, с отбыванием в исправительной колонии общего режима.  Закон
393
10 января 2019  16:13
Он получил взятку в 170 тысяч рублей за совершение незаконного бездействия - непринятие мер к розыску двух лиц, состоящих на воинском учете.
В Самаре сотрудник военкомата подозревается в получении взятки
Он получил взятку в 170 тысяч рублей за совершение незаконного бездействия - непринятие мер к розыску двух лиц, состоящих на воинском учете.  Закон
491
9 января 2019  17:50
Один эпизод уже установлен, следствие проверяет причастность обвиняемого ещё к пяти.
Убийцу попутчицы по BlaBlaCar заподозрили в серии нападений на женщин
Один эпизод уже установлен, следствие проверяет причастность обвиняемого ещё к пяти.  Закон
358
Весь список
Происшествия
11 января 2019  23:46
Около 167 человек на борту корабля подхватили вирус Норуолк, сопровождающийся диареей и тошнотой.
Тысячи пассажиров застряли на круизном лайнере из-за опасной инфекции
  Происшествия
166
11 января 2019  21:16
По прибытии на место происшествия, сотрудники полиции оказали помощь пострадавшим, зафиксировали причины и условия, способствовавшие совершению аварии.
В Тольятти на перекрестке при столкновении автобуса и иномарки пострадали пять женщин
По прибытии на место происшествия, сотрудники полиции оказали помощь пострадавшим, зафиксировали причины и условия, способствовавшие совершению аварии.   Происшествия
134
11 января 2019  18:30
Отмечается, что в таких условиях другой самолёт — Airbus A320 — даже не стал пытаться сесть и улетел в соседний аэропорт.
Посадка крупнейшего в мире авиалайнера при сильном ветре попала на видео
Отмечается, что в таких условиях другой самолёт — Airbus A320 — даже не стал пытаться сесть и улетел в соседний аэропорт.  Происшествия
192
Весь список
Криминал
11 января 2019  13:13
В Самарской области ищут женщин - похитительниц парфюмерии Полиция просит обращаться свидетелей.
В Самарской области ищут женщин - похитительниц парфюмерии
Полиция просит обращаться свидетелей. Криминал
258
11 января 2019  12:31
В Похвистнево раскрыто хищение муки из железнодорожного вагона
В Похвистнево раскрыто хищение муки из железнодорожного вагона
Мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Криминал
234
11 января 2019  11:23
Гость, пришедший поздравить с праздником, похитил у сызранки телефон и убежал Женщина пыталась сама вернуть гаджет, но в итоге обратилась в полицию.
Гость, пришедший поздравить с праздником, похитил у сызранки телефон и убежал
Женщина пыталась сама вернуть гаджет, но в итоге обратилась в полицию. Криминал
235
Весь список


Видео
6 января 2019  11:47
В Самаре на Красной Глинке столкнулись лыжник и сноубордист Происшествие попало в объектив экшн-камеры.
В Самаре на Красной Глинке столкнулись лыжник и сноубордист
Происшествие попало в объектив экшн-камеры.
Происшествия
606
3 января 2019  13:04
Итоги года по инвестициям в будущее подводят в Самарской области
Итоги года по инвестициям в будущее подводят в Самарской области
Их прокомментировал губернатор Дмитрий Азаров.
Экономика региона
818
3 января 2019  12:51
Подводим итоги 2018 года: культура Необходимо создать условия для того, чтобы людям было интересно, заявил Дмитрий Азаров.
Подводим итоги 2018 года: культура
Необходимо создать условия для того, чтобы людям было интересно, заявил Дмитрий Азаров.
Социум
764
2 января 2019  12:45
Как новогодние игрушки поменялись за 100 лет
Как новогодние игрушки поменялись за 100 лет
700 новогодних игрушек представлено в Музее Победы в Москве.
Социум
1002
2 января 2019  12:12
В этом году на территории Самарской области начали свою работу 9 новых садов
В этом году на территории Самарской области начали свою работу 9 новых садов
Регион подводит итоги 2018 года.
Социум
655
31 декабря 2018  10:25
Новые медиа гирлянды на ёлочном комплексе на пл. Куйбышева в Самаре
Новые медиа гирлянды на ёлочном комплексе на пл. Куйбышева в Самаре
Современные технологии дают возможность воспроизвести на поверхности ёлок разнообразные тематические сюжеты под музыку.
Культура
1264
Весь список

Фоторепортажи
7 ноября 2018  20:49
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти.
Социум
1447
7 ноября 2018  17:40
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
Социум
1257
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1600
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
1988
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
2161
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
3389
Весь список

Мероприятия
В селе Сосновка состоится главное автоспортивное событие зимы- гонка чемпионов
Колядки на Ленинградской. Всех желающих приглашают отпраздновать святочные дни
В СОУНБ состоится литературный вечер «Рождение книги», посвященный творчеству православного писателя Николая Агафонова
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные