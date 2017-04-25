Тяжелобольного с инсультом спасатели переправили из Рождествено и передали врачам скорой помощи

114

За помощью к спасателям обратились врачи больницы села Рождествено. Пострадавший находился в тяжелом состоянии и самостоятельно передвигаться не мог. При транспортировке были задействованы носилки.В 16.16 на Центральной спасательной станции больного передали врачам скорой медицинской помощи, сообщает пресс-служба ПСС Самарской области.