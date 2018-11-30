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Тягач МАЗ, у которого отказали тормоза, протаранил шесть машин в районе пересечения улиц Демократическая и Ташкентская

30 ноября 2018 22:01
115
По имеющейся на данный момент информации, никто не пострадал.
В седьмом часу вечера 30 ноября в районе пересечения улиц Демократическая и Ташкентская у тягача марки МАЗ отказали тормоза. В итоге он протаранил шесть автомобилей, передает vkonline.ru.

По имеющейся на данный момент информации, никто не пострадал.

Областная полиция будет разбираться в инциденте. 


Фото:  ДТП Самара
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