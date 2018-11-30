Тягач МАЗ, у которого отказали тормоза, протаранил шесть машин в районе пересечения улиц Демократическая и Ташкентская
30 ноября 2018 22:01
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По имеющейся на данный момент информации, никто не пострадал.
Областная полиция будет разбираться в инциденте.
Фото: ДТП Самара
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