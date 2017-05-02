Троих самарцев будут судить за незаконную банковскую деятельность

164

Окончено расследование уголовного дела в отношении трех жителей Самарской области: двух женщин 1972 и 1958 года рождения и мужчины 1954 года рождения.По версии следствия, организатором преступной деятельности являлся житель Самары, который создал устойчивую организованную группу из числа ранее знакомых лиц, находившихся с ним в доверительных отношениях.Как следует из собранных сотрудниками органов внутренних дел материалов, в период времени с ноября 2013 года по август 2015 года злоумышленники осуществляли незаконную банковскую деятельность на территории Самарской области.Деятельность организованной группы была пресечена полицейскими в августе 2015 года. В ходе проведенных обысков были изъяты вещественные доказательства, свидетельствующие о причастности обвиняемых к осуществлению преступной деятельности.В ходе следствия наложен арест на имущество обвиняемых в размере более 42 000 000 рублей. В отношении злоумышленников избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.В настоящее время уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд, сообщает облМВД.