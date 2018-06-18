Троих мексиканцев болельщиков поместили в СИЗО за кражу сумки, в которой находилось $8000
18 июня 2018 23:48
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По словам Цыганкова, все арестованные были обеспечены предметами первой необходимости. В случае необходимости они могут приобретать воду, продукты и другие непродовольственные товары через интернет-магазин.
«В штате учреждения работают сотрудники, владеющие иностранными языками, поэтому на все интересующие вопросы иностранные граждане получают компетентные ответы», — сказал представитель ФСИН.
Телеканал «Дождь» со ссылкой на представителей Общественной наблюдательной комиссии указывает, что в карантинном отделении СИЗО находятся трое граждан Мексики и один иранец. Один из граждан Мексики признался, что украл чужую сумку, в которой оказалось $8000. Деньги после задержания он вернул. При этом мексиканец утверждает, что вместе с ним были задержаны двое его друзей, которые не имеют отношения к преступлению.
Что касается иранца, то его подозревают в краже $1000. Сам он утверждает, что деньги не брал, а оговорил его болельщик из Бразилии.
Указывается, что арестованные уже пообщались с консулами их стран, которые обещали помочь.
Днем 18 июня стало известно, что на станции Елец в Липецкой области с поезда сняли двух англичан, которые ехали на матч своей сборной в Волгоград. Они разбили стекло и устроили перепалку с полицейскими, сопровождавшими поезд. В результате на одного из них завели административное дело за мелкое хулиганство. Обоим также грозит штраф за появление в общественном месте в нетрезвом состоянии.
Фото: Владислав Шатило / РБК
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