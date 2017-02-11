Трое жителей Самары фиктивно поставили на учет иностранцев, теперь им грозит уголовная ответственность

131

Аналогичные факты были выявлены участковыми уполномоченными полиции еще в двух районах областного центра. Подозреваемыми стали 51-летний житель поселка Красная Глинка и 43-летний владелец квартиры, расположенной в доме на улице Солнечной. Оба ранее к уголовной ответственности не привлекались и нигде официально не работают.В настоящее время по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации», возбуждены уголовные дела. Следствие продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.