Трое россиян погибли при крушении самолета в Эфиопии
10 марта 2019 17:48
105
Позже дипмиссия в Эфиопии назвала имена погибших россиян, ими оказались Екатерина и Александр Поляковы и Сергей Вяликов.
Помимо трех россиян на борту находились 32 кенийца,18 канадцев, девять граждан Эфиопии, по восемь человек из Китая, США, Италии, шесть египтян, пять голландцев, а также граждане Словакии, Австрии и Швеции, Марокко, Испании, Польши, Израиля, Бельгии, Индонезии, Уганды, Йемена, Судана, Сербии и ряда других государств.
В российском посольстве в Кении ранее сообщили «РИА Новости», что на рейс Ethiopian Airlines купил билеты один турист из России.
В департаменте информации и печати МИД России заявили РБК, что сотрудники посольств работают в аэропортах Аддис-Абебы и Найроби и контактируют с компетентными органами Эфиопии и Кении. «Информация о российских гражданах на борту потерпевшего крушения лайнера по-прежнему устанавливается», — сообщили в департаменте МИДа.
Самолет авиакомпании Ethiopian Airlines, следовавший из Аддис-Абебы в Найроби, разбился утром 10 марта, связь с ним была потеряна спустя шесть минут после взлета. На его борту находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа, никто из них не выжил.
Согласно данным сервиса Flightradar24, после взлета вертикальная скорость самолета была неустойчивой. По данным Reuters, в лайнере находились граждане 33 стран.
Соболезнования родным и близким погибших уже выразили премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али и президент России Владимир Путин. «Пусть мужество не покинет их в этот тяжелый час», — говорится в телеграмме, текст которой опубликован на сайте Кремля.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
7 марта 2019 22:49
Суд отправил ее в воспитательную колонию на 4 года. Закон
514
7 марта 2019 17:46
Суд признал бывшего мэра виновным в получении взятки в 30 миллионов рублей, похищении человека и соучастии в превышении должностных полномочий. Закон
454
6 марта 2019 16:24
Сумма его долга перед ребенком составила 260 тысяч рублей. Закон
467
6 марта 2019 14:58
Хамовнический суд Москвы заочно арестовал бывшего подрядчика космодрома Восточный. Виталия Гинзбурга объявили в международный розыск. Закон
377
4 марта 2019 20:23
В Самарском гарнизонном военном суде начали рассматривать уголовное дело Сергея Абрамова, который до прошлого года служил в ФСБ Тольятти, а теперь обвиняется в... Закон
509
4 марта 2019 16:26
За незаконную вырубку трех дубов. Закон
365
4 марта 2019 14:00
На лесных территориях могут установить специальные трассы для техники. Закон
450
Происшествия
10 марта 2019 17:48
Самолет авиакомпании Ethiopian Airlines, следовавший из Аддис-Абебы в Найроби, разбился утром 10 марта, связь с ним была потеряна спустя шесть минут после взлета. Происшествия
104
10 марта 2019 14:37
На борту самолёта, разбившегося через шесть минут после вылета, находились граждане 33 стран. Происшествия
186
10 марта 2019 12:34
Причиной случившегося мог стать синдром внезапной детской смерти. Происшествия
161
Криминал
10 марта 2019 12:10
Руслан Горринг сменил имя, так как много лет находился в розыске. Криминал
187
10 марта 2019 10:51
Теперь им грозит лишение свободы на срок до четырех лет. Криминал
183
9 марта 2019 12:23
Сотрудники полиции устанавливают канал поставки запрещенного вещества. Криминал
400
Видео
7 марта 2019 11:37Безбилетник залез на ж/д платформу с детской коляской
Был ли в ней ребёнок, неизвестно. Происшествия
290
28 февраля 2019 12:36
Губернатор пожелал фигуристам и тренерам успехов на Универсиаде. Спорт в регионе
763
22 февраля 2019 14:02
Инцидент не повлиял на работу порта. В мире
755
20 февраля 2019 09:36
Пострадавшие находятся в западне уже больше суток — перед автомобилями перевернулась фура. Происшествия
752
9 февраля 2019 12:39
Автобус шел на небольшой скорости. Происшествия
1454
7 февраля 2019 11:29
Она один километр не дошла до дома. Происшествия
1304
Фоторепортажи
10 марта 2019 18:06
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды. Культура
113
9 марта 2019 15:14
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой. Социум
760
7 марта 2019 12:27
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия. Культура
309
25 февраля 2019 08:30
В течение двух дней горожан радовала насыщенная программа. Культура
728
23 февраля 2019 20:22
Для взрослых и маленьких горожан работали тематические площадки. Социум
1188
23 февраля 2019 17:27
В мероприятии приняли участие первые лица региона и города, ветераны Великой Отечественной войны, Почетные граждане. Социум
932
Мероприятия