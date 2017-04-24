Три юные самарчанки избили свою знакомую и отобрали у нее банковскую карту

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Стражи правопорядка установили, что пострадавшая и три ее приятельницы находились ночью в увеселительном заведении. По словам пострадавшей, между девушками разгорелся конфликт, словесная перепалка впоследствии переросла в драку. Предполагаемые злоумышленницы нанесли заявительнице телесные повреждения и отобрали банковскую карту. Чтобы прекратить поток ударов, потерпевшая сама сообщила пин-код.Сотрудники органов внутренних дел приступили к отработке полученной информации и установили, что к правонарушению причастны девушки 1997, 2000 и 2001 годов рождения.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска собрали сведения и выяснили точные данные, местонахождение грабительниц, после чего выехали по установленным адресам. При дальнейшем общении с сотрудниками полиции девушки признались в хищении банковской карты и рассказали, что после совершения правонарушения сняли с нее 6500 рублей и потратили на личные нужды.По статье «Грабеж» возбуждено уголовное дело. Банковская карта изъята и приобщена к материалам уголовного дела, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.