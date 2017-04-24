Я нашел ошибку
Главные новости: 
Бокурадзе
Денис Бокурадзе: «Построить хороший театр внутри индустриального города — это сложная задача».
Гальченко
Владимир Гальченко: «Когда на тебя сваливается такое событие, которое в жизни артиста вряд ли повторится еще, это действительно шок».
По словам пострадавшей, между девушками разгорелся конфликт, словесная перепалка впоследствии переросла в драку.
Три юные самарчанки избили свою знакомую и отобрали у нее банковскую карту
Они получили от сотрудника общества с ограниченной ответственностью, являющегося подрядчиком ПАО «Т Плюс» по шести договорам на общую сумму более 2 миллионов 691 тысячи рублей, денежные средства в размере 247 тысяч рублей за беспрепятственное согласование актов выполненных работ ООО.
Сотрудники Новокуйбышевской ТЭЦ-1, обвиняемые в коммерческом подкупе, предстанут перед судом
Возбуждено уголовное дело по факту ложного сообщения о преступлении.
В Жигулевске мужчина сдал арестованный автомобиль КАМАЗ на металлолом и написал заявление об угоне
Всего в этот день было разыграно 19 комплектов медалей, а также вручены награды и призы в номинациях «Лучшая техника боя», «За волю к победе», «Самый короткий бой».
Юные бойцы из Самары, Тольятти и Чапаевска стали лучшими на Первенстве ЦСКА/Самара по армейскому рукопашному бою
Получено положительное заключение на сметную документацию 1 этапа благоустройства и озеленения территории вокруг «Самара Арены».
Благоустройство и озеленение территории вокруг стадиона «Самара Арена» будет осуществляться в 2 этапа
Состоялся десятый образовательный рейс проекта «Вагон знаний».
Более трех тысяч школьников стали участниками проекта «Вагон знаний»
сегодня  Понедельник, 24 апреля, 18:23
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +9 °C, Тольятти  +7 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 24/04:
USD 56.23
-0.19
EUR 60.32
-0.29
Искать
Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Три юные самарчанки избили свою знакомую и отобрали у нее банковскую карту

24 апреля 2017 17:29
8
По словам пострадавшей, между девушками разгорелся конфликт, словесная перепалка впоследствии переросла в драку.
В конце марта в отдел полиции Самары за помощью обратилась 20-летняя местная жительница. Она сообщила сотрудникам полиции, что ее знакомые отобрали у нее банковскую карту возле одного из домов, расположенных на улице Ташкентской.

Стражи правопорядка установили, что пострадавшая и три ее приятельницы находились ночью в увеселительном заведении. По словам пострадавшей, между девушками разгорелся конфликт, словесная перепалка впоследствии переросла в драку. Предполагаемые злоумышленницы нанесли заявительнице телесные повреждения и отобрали банковскую карту. Чтобы прекратить поток ударов, потерпевшая сама сообщила пин-код.

Сотрудники органов внутренних дел приступили к отработке полученной информации и установили, что к правонарушению причастны девушки 1997, 2000 и 2001 годов рождения.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска собрали сведения и выяснили точные данные, местонахождение грабительниц, после чего выехали по установленным адресам. При дальнейшем общении с сотрудниками полиции  девушки признались в хищении банковской карты и рассказали, что после совершения правонарушения сняли с нее 6500 рублей и потратили на личные нужды.

По статье «Грабеж» возбуждено уголовное дело. Банковская карта изъята и приобщена к материалам уголовного дела, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.


Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
24 апреля 2017  16:17
Они получили от сотрудника общества с ограниченной ответственностью, являющегося подрядчиком ПАО «Т Плюс» по шести договорам на общую сумму более 2 миллионов 691 тысячи рублей, денежные средства в размере 247 тысяч рублей за беспрепятственное согласование актов выполненных работ ООО.
Сотрудники Новокуйбышевской ТЭЦ-1, обвиняемые в коммерческом подкупе, предстанут перед судом
Они получили от сотрудника общества с ограниченной ответственностью, являющегося подрядчиком ПАО «Т Плюс» по шести договорам на общую сумму более 2... Закон
92
24 апреля 2017  15:55
Возбуждено уголовное дело по факту ложного сообщения о преступлении.
В Жигулевске мужчина сдал арестованный автомобиль КАМАЗ на металлолом и написал заявление об угоне
 Возбуждено уголовное дело по факту ложного сообщения о преступлении.  Закон
128
23 апреля 2017  11:14
На Красной Глинке в Самаре незаконно торговали алкоголем
На Красной Глинке в Самаре незаконно торговали алкоголем
У хозяина не было лицензии. Закон
229
22 апреля 2017  14:45
Если вина мужчины будет доказана в суде, ему может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.
В Самарской области на водителя «BMW 525D», по вине которого погиб пассажир автомобиля, заведено уголовное дело
Если вина мужчины будет доказана в суде, ему может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.  Закон
404
21 апреля 2017  23:13
Штрафы назначены за заключение антиконкурентных соглашений на торгах.
Самарское УФАС оштрафовало компанию Сергея Шатило на 26 миллионов 338 тысяч рублей
Штрафы назначены за заключение антиконкурентных соглашений на торгах.   Закон
389
21 апреля 2017  15:51
Он приостановил выплату дивидендов, причитающихся за 2014 год участникам ООО «СпецРСУ-3» на общую сумму более 23 миллионов рублей, не направил в резерв на развитие Общества более 48 миллионов рублей, а также в нарушении ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» оплатил за счет Общества аудиторские услуги в размере 220 тысяч.
В Самаре в отношении директора ООО «СпецРСУ-3» возбуждено уголовное дело за "злоупотребление полномочиями"
Он приостановил выплату дивидендов, причитающихся за 2014 год участникам ООО «СпецРСУ-3» на общую сумму более 23 миллионов рублей, не направил в резерв на... Закон
549
21 апреля 2017  12:27
В ТРК Мега-Сити в Самаре нашли торговцев контрафактом
В ТРК Мега-Сити в Самаре нашли торговцев контрафактом
Общее количество изъятых изделий, которые могли бы нанести вред здоровью гражданам, составило почти тысячу двести единиц. Закон
1748
Весь список
Происшествия
24 апреля 2017  17:29
По словам пострадавшей, между девушками разгорелся конфликт, словесная перепалка впоследствии переросла в драку.
Три юные самарчанки избили свою знакомую и отобрали у нее банковскую карту
По словам пострадавшей, между девушками разгорелся конфликт, словесная перепалка впоследствии переросла в драку.   Происшествия
2
24 апреля 2017  14:14
Врачи приняли решение о госпитализации потерпевшей.
В Самаре микроавтобус сбил на переходе школьницу
Врачи приняли решение о госпитализации потерпевшей.   Происшествия
145
24 апреля 2017  14:00
Семья убитого деревом мужчины отсудила у властей 300 тысяч
Семья убитого деревом мужчины отсудила у властей 300 тысяч
Инцидент произошел в Саратове. Происшествия
113
Весь список
Криминал
24 апреля 2017  13:40
Эксперты в Самарской области рассказали, как распознать поддельные денежные купюры
Эксперты в Самарской области рассказали, как распознать поддельные денежные купюры
В банкоматах, отмечают полицейские, снять фальшивую денежную купюру практически невозможно. Криминал
149
24 апреля 2017  13:35
Молодой человек из Жигулевска хранил 123 г марихуаны
Молодой человек из Жигулевска хранил 123 г марихуаны
Он заявил, что не собирался продавать наркотик. Криминал
129
24 апреля 2017  10:49
В Тольятти мужчина гнался за другим с ножом в руках
В Тольятти мужчина гнался за другим с ножом в руках
Его задержали сотрудники Росгвардии. Криминал
459
Весь список


Видео
17 апреля 2017  13:33
В Самару приехал главный больничный клоун страны
В Самару приехал главный больничный клоун страны
Он пообщался с медиками и волонтерами.
Здравоохранение
613
6 апреля 2017  11:00
Двое работников Департамента образования Самары подозреваются в получении взятки
Двое работников Департамента образования Самары подозреваются в получении взятки
Консультанты отдела дошкольного образования получили от заведующей в общей сложности 20000 рублей.
Криминал
886
21 марта 2017  09:51
В Жигулевске школьники взбунтовались против поборов на уборщицу
В Жигулевске школьники взбунтовались против поборов на уборщицу
По словам учеников, они уже написали заявление в прокуратуру.
Социум
1079
12 января 2017  12:55
Четверть самарцев страдают аллергией на холод
Четверть самарцев страдают аллергией на холод
Об этом сообщают медики больницы им. Середавина.
Здравоохранение
2452
11 января 2017  09:18
Мэр Тольятти выступил с обращением на видео
Он говорит о главном событии в городе в прошедшем году.
Новости Тольятти
1439
22 декабря 2016  09:40
В самарской школе детям на ёлке подарили конфеты с червями: видео
В самарской школе детям на ёлке подарили конфеты с червями: видео
Видеоролик опубликовали в соцсетях.
Социум
6192
Весь список

Фоторепортажи
3 апреля 2017  09:35
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
Он расположен на ул. Промышленности, 307.
Социум
332
6 марта 2017  18:21
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах.
Социум
804
10 ноября 2016  13:10
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов.
Культура
2023
11 сентября 2016  21:23
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
Красочное мероприятие состоялось на набережной.
Социум
3041
1 сентября 2016  15:29
В Самаре эксперты сферы ЖКХ искали решение проблемы неплатежей
В Самаре эксперты сферы ЖКХ искали решение проблемы неплатежей
 Как решить вопрос с хроническим накапливанием долгов за услуги ЖКХ? Мнение участников самарского рынка будет направлено в региональные и федеральные органы...
ЖКХ
3114
31 июля 2016  17:42
В Самаре отметили день Военно-Морского флота: фото
В Самаре отметили день Военно-Морского флота: фото
На набережной состоялась масштабная реконструкция Аккерманского десанта.
Социум
12070
Весь список

Мероприятия
Юные бойцы из Самары, Тольятти и Чапаевска стали лучшими на Первенстве ЦСКА/Самара по армейскому рукопашному бою
В Тольятти проходит фестиваль художественной самодеятельности «Не стареют душой ветераны»
Под Самарой состоится военно-исторический фестиваль с техникой времен Великой Отечественной войны
Весь список
Популярное
за сегодня

Полиция задержала одного из организаторов митинга пенсионеров депутата СГД Михаила Матвеева

1831

Суд выдал исполнительный лист к Администрации и главе Самары для обеспечения марша 23 апреля на проспекте Ленина

1372

На перекрестке в центре Самары автомобиль провалился в асфальт

834
за неделю

Путин подписал закон о налоговом резидентстве лиц, попавших под санкции

5899

В Тольятти девочка-подросток упала с крыши 12-этажного здания

2912

В Самаре под колесами маневрового тепловоза мужчине отрезало голову

2443
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда