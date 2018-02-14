Транспортные полицейские Сызрани раскрыли кражу мобильного телефона в пассажирском поезде

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О случившемся было сообщено в полицию, стоимость телефона оценена в 20 тысяч рублей.В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники Сызранского ЛО МВД России на транспорте установили, что кражусовершил 23-летний житель Николаевского района Ульяновской области, который ехал в одном вагоне с потерпевшей.Воспользовавшись отсутствием других пассажиров, фигурант похитил телефон и сошел на станции Ключики. Спустя несколько дней полицейские задержали подозреваемого по месту жительства и изъяли у него похищенный телефон.Молодой человек сознался в совершенном преступлении. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Сызранского ЛО МВД России на транспорте.