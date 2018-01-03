Тольяттинцу, ранее лишенному прав, грозит уголовное наказание

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На проспекте Степана Разина в Тольятти инспекторы ДПС ОБ ГИБДД Управления МВД России по г. Тольятти за нарушение Правил дорожного движения остановили автомобиль ВАЗ-21061. Местный житель 1996 года рождения, находившийся за рулем, от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения отказался. В отношении мужчины сотрудники Госавтоинспекции собрали административный материал.В ходе установления личности автолюбителя полицейские выяснили, что нарушитель не судим, работает санитаром в медицинском учреждении и в декабре 2016 года привлекался к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».По признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», в отношении автомобилиста возбуждено уголовное дело. Теперь ему может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.