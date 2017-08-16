Тольяттинцев задержали за несоблюдение административных ограничений, установленных судом

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Жители Тольятти, не соблюдавшие наложенные на них судом ограничения, были задержаны на улице Мира. Рядом с пивным баром патрулировавший Центральный район города экипаж вневедомственной охраны заметил двух неизвестных, которые попытались скрыться после того, как увидели служебный автомобиль. Сотрудники Росгвардии решили проверить мужчин по информационным базам данных на причастность к совершенным ранее правонарушениям.Выяснилось, что оба задержанных не имели права находиться на улице ночью, так как судом в отношении них наложены соответствующие административные ограничения. В частности, мужчины должны были с 22:00 до 06:00 находиться по месту жительства, не посещать бары, рестораны и иные организации общественного питания и места проведения массовых мероприятий. Причем не соблюдали они запрет неоднократно, хотя и были предупреждены об уголовной ответственности за его игнорирование.Сотрудники вневедомственной охраны доставили жителей Тольятти 1985 и 1981 годов рождения в дежурную часть отдела полиции для дальнейшего разбирательства. По его итогам органами дознания возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-группа РОсгвардии.