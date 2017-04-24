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Тольяттинца в собственной квартире избил случайный собутыльник и отнял деньги и личные вещи

24 апреля 2017 21:11
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Из собранных полицейскими материалов известно, что похищенное имущество предполагаемый злоумышленник сдал в ломбард, врученные деньги потратил на личные нужды.
В дежурную часть отдела полиции Тольятти поступило сообщение от 50-летнего местного жителя. Мужчина сообщил, что его избили в собственной квартире, расположенной на проспекте Степана Разина, и отняли деньги и личные вещи.

Со слов мужчины, он недавно приобрел квартиру в этом районе и пригласил малознакомого мужчину, отпраздновать покупку. Во время застолья между мужчинами возник конфликт, в результате которого злоумышленник применил физическое насилие неопасное для жизни и здоровья и открыто похитил имущество потерпевшего. Добычей злоумышленника стали деньги в размере 7000 рублей, золотая цепочка с крестиком и офицерский нож. Общая сумма ущерба составила 55000 рублей.

Стражи правопорядка составили со слов пострадавшего описание подозреваемого мужчины и похищенного имущества и проверили ломбарды Тольятти и другие места возможного сбыта ювелирных изделий.

Из собранных полицейскими материалов известно, что похищенное имущество предполагаемый злоумышленник сдал в ломбард, врученные деньги потратил на личные нужды.

В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение мужчины и задержали его. Грабителем оказался 40-летний житель Жигулевска, не имеющий постоянного заработка. По данным правоохранителей, мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконные приобретение и хранение наркотических средств.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Сотрудники органов внутренних дел проверяют мужчину на причастность к иным противоправным деяниям, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.



 
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