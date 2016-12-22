Тольяттинский водитель сбил девочку на пешеходном переходе

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Авария произошла 21 декабря в 10:30 на улице Кудашева в Центральном районе города Тольятти. 35-летний водитель автомобиля ВАЗ-2112 двигался в условиях снегопада со стороны улицы Льва Толстого в направлении Обводного шоссе. По предварительной версии полицейских, в пути следования мужчина допустил наезд на девочку 2003 года рождения, пересекавшую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу в сопровождении своей мамы.В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения, с которыми был доставлен в одну из городских больниц. В настоящее время жизни девочки ничего не угрожает, сообщает облМВД.