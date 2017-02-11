Тольяттинский водитель предъявил полицейским поддельные права, которые он купил за 15 000 рублей

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Сотрудники полиции изъяли документ и направили его на экспертизу. Эксперты-криминалисты дали заключение, что права действительно являются фальшивыми.По данным полицейских, задержанный мужчина (1990 года рождения) проживает в Тольятти, официально он является безработным. Ранее подозреваемый не попадал в поле зрения сотрудников правоохранительных органов. По имеющимся сведениям, за поддельные водительские права предполагаемый злоумышленник заплатил 15 000 рублей.В настоящее время устанавливают изготовителя подложного документа. Возбуждено уголовное дело по статье «Пособничество в изготовлении поддельного документа», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.