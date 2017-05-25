Тольяттинский автолюбитель 29 раз нарушил правила дорожного движения
25 мая 2017 09:52
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В отделе судебных приставов на исполнении находилось 29 исполнительных производств в отношении гражданина Ш., имеющего неоплаченные штрафы ГИБДД. Общая задолженность мужчины по всем исполнительным производствам составила 14,5 тысяч рублей.
Работником межрайонного отдела судебных приставов по взысканию административных штрафов по г. Тольятти должнику было вручено требование о погашении задолженности в пятидневный срок. Также судебный пристав-исполнитель предупредил, что в случае неисполнения исполнительного документа в срок с мужчины будет взыскан исполнительский сбор в размере 7% от суммы, подлежащей взысканию, но не менее 1 тысяч рублей, по каждому исполнительному производству в соответствии со ст.112 Федерального закона №229-ФЗ «Об исполнительном производстве», а также о возможности временного ограничения должника в праве пользования специальным правом на управление транспортным средством согласно Федеральному закону №340-ФЗ.
После полученного предупреждения об ответственности, грозящей мужчине в случае неисполнения законных требований, гражданин Ш. погасил задолженность в течение 5 дней в полном объеме. Платежные документы на общую сумму 14,5 тысяч рублей были предоставлены судебному приставу-исполнителю, сообщает ведомство.
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