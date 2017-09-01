Тольяттинские полицейские задержали угонщика "шестерки"

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По факту кражи было возбуждено уголовное дело.На днях в ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники уголовно розыска получили информацию, что к совершению преступления причастен 29 летний житель села Сосновый – Солонец. Полицейские задержали его.Злоумышленник рассказал, что похищенную автомашину хотел разобрать и продать по запчастям. Машина была изъята и возвращена законному владельцу.По статье «Кража», возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы сроком до шести лет, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.