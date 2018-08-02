Тольяттинские полицейские вернули мужчине, украденный у него велосипед

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Полицейские со слов заявителя составили подробное описание велосипеда. Оперативники проверили места возможного сбыта похищенного. В ходе мероприятий сотрудники полиции задержали вора. Им оказался безработный ранее не судимый местный житель 1997 года рождения. В ходе беседы с полицейскими мужчина признался в содеянном.По статье «Кража» возбуждено уголовное дело. В отношении молодого человека избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Похищенное имущество изъято и возвращено законному владельцу. Следствие продолжается.- для предотвращения подобного рода преступлений необходимо позаботиться о том, чтобы имущество не оставалось без присмотра;- владельцу велосипеда необходимо позаботиться о надежном замке -креплении;- необходимо записать или сфотографировать серийный номер рамы, сделать фотографии велосипеда, запомнить его особые приметы (аксессуары, наклейки, царапины и т.д.). В случае кражи, эти данные будут использованы при поиске велосипеда или его опознании;- владельцу велосипеда необходимо хранить документы, полученные при покупке велосипеда, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД Самарской области