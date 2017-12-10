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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Тольяттинские полицейские в течение часа задержали 15-летнего угонщика "ВАЗ-21013"

10 декабря 2017 16:15
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Подросток проник в автомобиль через окно, которое было сломано и держалось на отвертке изнутри, ключи от автомашины находились в салоне автомобиля, также в салоне автомобиля находились и документы на транспортное средство.
В дежурную часть Тольятти поступило сообщение от жителя Комсомольского района о том, что на парковочной площадке возле дома 90 на ул. Мурысева был похищен принадлежащий ему автомобиль "ВАЗ-21013". Ориентировка на автомобиль поступила всем наружным службам полиции. В городе был введена операция «Перехват».

В течение часа инспектором ДПС Тольятти на остановке общественного транспорта «Речной вокзал» был обнаружен угнанный автомобиль. За рулем автомашины находился 15-летний подросток. Как выяснилось позже, подросток проник в автомобиль через окно, которое было сломано и держалось на отвертке изнутри, ключи от автомашины находились в салоне автомобиля, также в салоне автомобиля находились и документы на транспортное средство.

По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.




Фото:    ГУ МВД России по Самарской области 
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Тольяттинские полицейские в течение часа задержали 15-летнего угонщика "ВАЗ-21013"
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