Тольяттинские полицейские в течение часа задержали 15-летнего угонщика "ВАЗ-21013"

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В течение часа инспектором ДПС Тольятти на остановке общественного транспорта «Речной вокзал» был обнаружен угнанный автомобиль. За рулем автомашины находился 15-летний подросток. Как выяснилось позже, подросток проник в автомобиль через окно, которое было сломано и держалось на отвертке изнутри, ключи от автомашины находились в салоне автомобиля, также в салоне автомобиля находились и документы на транспортное средство.По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото: ГУ МВД России по Самарской области