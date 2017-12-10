Тольяттинские полицейские в течение часа задержали 15-летнего угонщика "ВАЗ-21013"
10 декабря 2017 16:15
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В течение часа инспектором ДПС Тольятти на остановке общественного транспорта «Речной вокзал» был обнаружен угнанный автомобиль. За рулем автомашины находился 15-летний подросток. Как выяснилось позже, подросток проник в автомобиль через окно, которое было сломано и держалось на отвертке изнутри, ключи от автомашины находились в салоне автомобиля, также в салоне автомобиля находились и документы на транспортное средство.
По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
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