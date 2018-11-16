Тольяттинские полицейские разыскивают подозреваемую в краже кошелька в магазине

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Приметы подозреваемой: женщина на вид 30-40 лет, славянской внешности, среднего телосложения, рост 167-175, волосы темные. Одета в светлую куртку с капюшоном, черные спортивные штаны с лампасами, кроссовки светлые, шапка вязаная серого цвета.Всем, кому что-либо известно о личности и местонахождении разыскиваемой, просьба сообщить в уголовный розыск отдела полиции № 22 Управления МВД России по г. Тольятти: 89879312388, 89272001007, 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи) или в ближайший отдел полиции. Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер, передает пресс-служба ГУ МВЫД по Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВЫД по Самарской области