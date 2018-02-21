Я нашел ошибку
Главные новости: 
Сам спортсмен категорически отрицает употребление запрещенного препарата.
Российский керлингист Александр Крушельницкий будет вынужден отдать бронзовую медаль Олимпийских игр
Громкие суды над чиновниками не повлияли на мнение экспертов о коррупции в стране.
Россия и Гондурас поделили 135-е место в Индексе восприятия коррупции Transparency International
Статистические данные свидетельствуют о ежегодном увеличении численности обучающихся в школах Самары более чем на 4000 человек.
В Департаменте образования Самары признали, что в школах города существует дефицит учебных мест
Он практически готов. Взлетно-посадочная полоса, терминал.
Для приема гостей ЧМ-2018 в аэропорту Курумоч осталось урегулировать вопросы безопасности
«Интеррос» предупредил о риске введения санкций США против UC Rusal и Олега Дерипаски, которые могут помешать компании покрыть ущерб в случае затягивания сделки с Романом Абрамовичем. Возможный ущерб холдинг оценил в $400 млн.
Потанин предупредил лондонский суд об угрозе санкций США против Дерипаски
В результате проведенной работы, сотрудники полиции установили, что мальчик находится в Самаре у родной бабушки. Несколько раз стражи правопорядка звонили женщине, предупреждая о своем приезде и каждый раз подросток убегал из дома до приезда сотрудников п
Тольяттинские полицейские разыскали подростка, который ушел из центра помощи, где проживает около двух лет, и не вернулся
После установления обстоятельств произошедшего мужчина был задержан. В настоящее время по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», СУ СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело.
В Самаре мужчина насмерть забил своего приятеля во время конфликта
Конкретизация данных об имеющейся задолженности и остатке лимита кредитования позволит исключить заблуждение клиента, говорится в документе.
Банки обяжут информировать клиентов о долгах после каждой операции по кредитной карте
сегодня  Четверг, 22 февраля, 07:12
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -16 °C, Тольятти  -18 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 22/02:
USD 56.65
0.13
EUR 69.81
-0.08
Искать
Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Тольяттинские полицейские разыскали подростка, который ушел из центра помощи, где проживает около двух лет, и не вернулся

21 февраля 2018 18:58
206
В результате проведенной работы, сотрудники полиции установили, что мальчик находится в Самаре у родной бабушки. Несколько раз стражи правопорядка звонили женщине, предупреждая о своем приезде и каждый раз подросток убегал из дома до приезда сотрудников п
Как сообщалось ранее, 14-летний школьник ушел из центра помощи, где проживает около двух лет, и не вернулся. Директор центра обратилась за помощью к правоохранителям.

Фотография и описание одежды мальчика были направлены во все дежурные части территориальных органов внутренних дел самарского региона, доведены патрульным экипажам и сотрудникам оперативных служб. Полицейские обследовали крупные торговые центры, компьютерные клубы, развлекательные заведения, расположенные на территории города. Представители правоохранительных органов определили круг общения подростка, опросили его друзей, одноклассников и родственников.

В результате проведенной работы, сотрудники полиции установили, что мальчик находится в Самаре у родной бабушки. Несколько раз стражи правопорядка звонили женщине, предупреждая о своем приезде и каждый раз подросток убегал из дома до приезда сотрудников полиции. Совместно с правоохранителями, ей все же удалось уговорить мальчика поехать обратно в Тольятти. Подростка доставили в полицию и после профилактической беседы передали сотрудникам центра. Противоправные деяния в отношении подростка не совершались, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
21 февраля 2018  16:35
Общая сумма похищенного имущества составляет свыше 6 млн рублей.
В Самаре будут судить трех мужчин за серию квартирных краж
Общая сумма похищенного имущества составляет свыше 6 млн рублей.  Закон
267
21 февраля 2018  16:33
Преступная деятельность была выявлена и пресечена сотрудниками полиции.
В Самаре участники организованной группы наркосбытчиков пойдут под суд
Преступная деятельность была выявлена и пресечена сотрудниками полиции.  Закон
233
21 февраля 2018  16:22
По уголовному делу проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.
В Чапаевске заключен под стражу молодой человек за попытку изготовить взрывное устройство
По уголовному делу проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.  Закон
238
21 февраля 2018  16:10
Преступление выявили сотрудники регионального управления ФСБ.
За оправдание терроризма в соцсетях парень из Самарской области проведет более двух лет в колонии
Преступление выявили сотрудники регионального управления ФСБ.  Закон
235
20 февраля 2018  20:30
Согласно уголовному закону подобные преступные деяния наказываются штрафом в размере до сорока тысяч рублей.
В Тольятти два студента попали под уголовное дело за раскраску железнодорожного вагона
Согласно уголовному закону подобные преступные деяния наказываются штрафом в размере до сорока тысяч рублей.  Закон
310
20 февраля 2018  16:59
Судья ВС уточнил, что доказательством управления автомобилем новым собственником является договор купли-продажи, договор лизинга, полис ОСАГО и другие документы.
Верховный суд напомнил ГИБДД о неправомерности выписывать штрафы бывшим владельцам
Судья ВС уточнил, что доказательством управления автомобилем новым собственником является договор купли-продажи, договор лизинга, полис ОСАГО и другие... Закон
243
20 февраля 2018  11:00
Горе-отцу в Самаре из-за неуплаты алиментов придется отправиться на обязательные работы
Горе-отцу в Самаре из-за неуплаты алиментов придется отправиться на обязательные работы
После назначения наказания мужчина начал выплачивать алименты. Закон
213
Весь список
Происшествия
21 февраля 2018  18:58
В результате проведенной работы, сотрудники полиции установили, что мальчик находится в Самаре у родной бабушки. Несколько раз стражи правопорядка звонили женщине, предупреждая о своем приезде и каждый раз подросток убегал из дома до приезда сотрудников п
Тольяттинские полицейские разыскали подростка, который ушел из центра помощи, где проживает около двух лет, и не вернулся
В результате проведенной работы, сотрудники полиции установили, что мальчик находится в Самаре у родной бабушки. Несколько раз стражи правопорядка звонили... Происшествия
203
21 февраля 2018  18:45
После установления обстоятельств произошедшего мужчина был задержан. В настоящее время по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», СУ СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело.
В Самаре мужчина насмерть забил своего приятеля во время конфликта
После установления обстоятельств произошедшего мужчина был задержан. В настоящее время по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по... Происшествия
217
21 февраля 2018  13:59
В Жигулевске сотрудники ДПС задержали нетрезвую автолюбительницу
В Жигулевске сотрудники ДПС задержали нетрезвую автолюбительницу
Теперь женщине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет. Происшествия
262
Весь список
Криминал
21 февраля 2018  13:28
В Самарской области молодые люди украли трубы с очистных сооружений Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемых.
В Самарской области молодые люди украли трубы с очистных сооружений
Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемых. Криминал
326
21 февраля 2018  12:17
В Похвистневском районе женщина издевалась над 12-летней дочерью Возбуждено уголовное дело.
В Похвистневском районе женщина издевалась над 12-летней дочерью
  Возбуждено уголовное дело. Криминал
259
21 февраля 2018  11:54
Тольяттинец помог задержать разбойника с ножом
Тольяттинец помог задержать разбойника с ножом
Полицейские выясняют подробности разбойного нападения на офис микрофинансовой организации. Криминал
253
Весь список


Видео
16 февраля 2018  14:00
Социологи назвали наиболее популярные покупки россиян в 2017 году Первое место в рейтинге занял мобильный телефон.
Социологи назвали наиболее популярные покупки россиян в 2017 году
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
459
15 февраля 2018  13:42
Состоялся первый в мире турнир роботов-лыжников: видео
Состоялся первый в мире турнир роботов-лыжников: видео
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске.
В мире
404
12 февраля 2018  09:29
14-летняя жительница Тольятти покорила жюри ТВ-шоу «Ты супер»
14-летняя жительница Тольятти покорила жюри ТВ-шоу «Ты супер»
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila.
Культура
849
30 января 2018  10:23
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
633
30 января 2018  09:52
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших.
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
678
15 января 2018  11:35
Дмитрий Азаров:
Дмитрий Азаров: "Малые города" Самарской области - территории особого внимания
Глава региона предложил в первой декаде февраля в Похвистнево провести специальное совещание на эту тему.
Социум
2016
Весь список

Фоторепортажи
18 февраля 2018  16:34
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
Культура
1248
2 февраля 2018  10:42
В Самаре проходит V юбилейная международная выставка «УшиЛапыХвост» Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга».
В Самаре проходит V юбилейная международная выставка «УшиЛапыХвост»: ФОТО
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга».
Социум
549
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
3675
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
2107
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
2550
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
2438
Весь список

Мероприятия
Мультимедийный парк «Россия – Моя история» приглашает на концерт и мастер-класс по кавказским танцам
В Тольятти прошел Всероссийский зимний чемпионат по юношескому автомногоборью
23 февраля на набережной для жителей и гостей Самары пройдет праздничный артиллерийский салют
Весь список
Популярное
за сегодня

Российский керлингист Александр Крушельницкий будет вынужден отдать бронзовую медаль Олимпийских игр

161

Россия и Гондурас поделили 135-е место в Индексе восприятия коррупции Transparency International

142

Ольга Гальцова обратила внимание на ситуацию, которая сложилась в больнице Пирогова

84
за неделю

Новым прокурором Самары назначен 33-летний Никита Зубко

2985

На РКЦ "Прогресс" в Самаре проходят обыски

1859
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда