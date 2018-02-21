Тольяттинские полицейские разыскали подростка, который ушел из центра помощи, где проживает около двух лет, и не вернулся

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Фотография и описание одежды мальчика были направлены во все дежурные части территориальных органов внутренних дел самарского региона, доведены патрульным экипажам и сотрудникам оперативных служб. Полицейские обследовали крупные торговые центры, компьютерные клубы, развлекательные заведения, расположенные на территории города. Представители правоохранительных органов определили круг общения подростка, опросили его друзей, одноклассников и родственников.В результате проведенной работы, сотрудники полиции установили, что мальчик находится в Самаре у родной бабушки. Несколько раз стражи правопорядка звонили женщине, предупреждая о своем приезде и каждый раз подросток убегал из дома до приезда сотрудников полиции. Совместно с правоохранителями, ей все же удалось уговорить мальчика поехать обратно в Тольятти. Подростка доставили в полицию и после профилактической беседы передали сотрудникам центра. Противоправные деяния в отношении подростка не совершались, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.