Тольяттинские полицейские изъяли у женщины шприц с дезоморфином

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В присутствии понятых сотрудники органов внутренних дел обнаружили у женщины шприц с дезоморфином (0,225 грамма).39-летняя жительница Тольятти нигде не работает и ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. По словам задержанной, наркотик она хранила для личного употребления.По статье «Незаконное хранение наркотических средств» возбуждено уголовное дело. Полицейские выясняют, откуда у задержанной наркотики, ведется следствие, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.