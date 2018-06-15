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Тольяттинские полицейские ищут пропавшего пять дней назад подростка

15 июня 2018 18:05
Сотрудники отдела полиции Тольятти ведут поиски Дмитрия Кубрина 2003 года рождения. 10 июня подросток ушел из социального заведения, расположенного в Комсомольском районе, и до настоящего времени о его местонахождении неизвестно.

Приметы Дмитрия: на вид 14 лет, рост 160 см., худощавого телосложения. Был одет: синие джинсы, черная куртка, серо-зеленая футболка.

Если вам что-либо известно о местонахождении ребенка, просьба сообщить по телефонам: 8 (8482) 93-46-49, 8(927)771-39-22, 8(8482)93-46-02, 102 или 02 или в ближайший территориальный отдел полиции, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.  
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