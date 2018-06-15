Тольяттинские полицейские ищут пропавшего пять дней назад подростка

Сотрудники отдела полиции Тольятти ведут поиски Дмитрия Кубрина 2003 года рождения. 10 июня подросток ушел из социального заведения, расположенного в Комсомольском районе, и до настоящего времени о его местонахождении неизвестно.



Приметы Дмитрия: на вид 14 лет, рост 160 см., худощавого телосложения. Был одет: синие джинсы, черная куртка, серо-зеленая футболка.



Если вам что-либо известно о местонахождении ребенка, просьба сообщить по телефонам: 8 (8482) 93-46-49, 8(927)771-39-22, 8(8482)93-46-02, 102 или 02 или в ближайший территориальный отдел полиции, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.