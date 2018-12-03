Тольяттинские полицейские ищут неизвестного преступника за причинение тяжкого вреда здоровью пострадавших

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По данным фактам следственным отделом УМВД Тольятти возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.111 Уголовного кодекса Российской Федерации.: на вид примерно 30 лет, рост 165-170 см., худощавого телосложения, одет в куртку коричневого (ближе к горчичному) цвета, синие джинсы и вязаная шапка темного цвета.На территории города проводятся оперативные мероприятия, все сотрудники правоохранительных органов, а также частных охранных предприятий ориентированы на поиск подозреваемого.Ведется отработка подучетных лиц, в том числе, состоящих на психоневрологическом учете.Всем, кому что-либо известно о личности, или местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить по телефонам (8482) 93-46-27, (8482) 93-46-02, 93-45-45 или по телефону 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи), или в ближайший отдел полиции. Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное и приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер.Сотрудники полиции напоминают гражданам о необходимости соблюдения простых правил безопасности:- в темной время суток выбирать маршрут по освещенным местам, не ходить одной/одному по улицам;- проявлять бдительность, а именно не входить в подъезд, или лифт с незнакомым мужчиной;- следить за обстановкой вокруг, если чувствуете, что вам угрожает опасность, не стесняйтесь звать на помощь;- знать телефон дежурной части, на случай экстренной связи, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД Самарской области