Тольяттинские полицейские ищут неизвестного преступника за причинение тяжкого вреда здоровью пострадавших
3 декабря 2018 15:16
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За причинение тяжкого вреда здоровью 30 ноября и 1 декабря на территории Автозаводского района сотрудники УМВД Тольятти ведут розыск неизвестного преступника.
По данным фактам следственным отделом УМВД Тольятти возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.111 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Приметы подозреваемого: на вид примерно 30 лет, рост 165-170 см., худощавого телосложения, одет в куртку коричневого (ближе к горчичному) цвета, синие джинсы и вязаная шапка темного цвета.
На территории города проводятся оперативные мероприятия, все сотрудники правоохранительных органов, а также частных охранных предприятий ориентированы на поиск подозреваемого.
Ведется отработка подучетных лиц, в том числе, состоящих на психоневрологическом учете.
Всем, кому что-либо известно о личности, или местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить по телефонам (8482) 93-46-27, (8482) 93-46-02, 93-45-45 или по телефону 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи), или в ближайший отдел полиции. Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное и приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер.
Сотрудники полиции напоминают гражданам о необходимости соблюдения простых правил безопасности:
- в темной время суток выбирать маршрут по освещенным местам, не ходить одной/одному по улицам;
- проявлять бдительность, а именно не входить в подъезд, или лифт с незнакомым мужчиной;
- следить за обстановкой вокруг, если чувствуете, что вам угрожает опасность, не стесняйтесь звать на помощь;
- знать телефон дежурной части, на случай экстренной связи, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.
Фото: пресс-служба ГУ МВД Самарской области
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