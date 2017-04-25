Тольяттинские полицейские ищут 17-летнюю Иванову Татьяну, которая 12 апреля ушла из дома и не вернулась

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на вид 17 лет, рост 165 см, среднего телосложения, волосы тёмные, глаза карие.светло-коричневая куртка парка, серые джинсы, тёмно-синие кроссовки.Всем, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, убедительная просьба обращаться по телефонам: (8482) 93-45-75, (8482) 93-63-13, 8-929-714-59-81 или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи). Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно абсолютно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.