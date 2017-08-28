Тольяттинку пьяной задержали за рулем

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Во время несения службы на улице Коммунистической в Комсомольском районе города Тольятти инспекторы ДПС остановили за нарушение Правил дорожного движения автомашину «Lada Granta» под управлением 42-летней местной жительницы. При составлении протокола полицейские заметили, что от женщины исходит резкий запах алкоголя, и предложили ей пройти медицинское освидетельствование. Экспертиза подтвердила версию стражей правопорядка - автомобилистка действительно села за руль пьяной.Сотрудники органов внутренних дел установили, что ранее по решению мирового судьи данная гражданка была подвергнута административному наказанию за аналогичное правонарушение и лишена права управления транспортным средством.В отношении автомобилистки возбуждено уголовное дело. Теперь женщине может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет, сообщает облМВД.