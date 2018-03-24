Тольяттинка в заброшенном гараже в Жигулевске приготовила для себя дезоморфин
24 марта 2018 16:20
146
При личном досмотре в присутствии понятых у женщины в нижнем белье был обнаружен и изъят пластиковый флакон, в котором находилась жидкость сероватого цвета. Изъятое полицейские направили на экспертизу. Согласно заключению эксперта, во флаконе содержалось наркотическое средство дезоморфин.
Задержанная призналась, что вещество она изготовила сама и хранила его в целях личного употребления. Женщина пояснила стражам правопорядка, что является наркозависимой. По предварительным данным, в домашней аптечке она нашла лекарственные препараты, принадлежащие ее матери, также у нее имелись все необходимые для приготовления наркотического средства предметы и вещества.
Чтобы у родственников не возникло вопросов, подозреваемая собрала все необходимые предметы и приехала в Жигулевск, где в одном из заброшенных гаражей изготовила наркотическое средство. В момент задержания она направлялась домой, чтобы употребить наркотик.
По информации оперативников, тольяттинка уже привлекалась к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция данной статьи предусматривает лишение сроводы на срок до 10 лет, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
23 марта 2018 21:56
Суд при продлении срока домашнего ареста фигурантки разрешил ей ежедневные часовые прогулки. Закон
813
23 марта 2018 20:13
Суд признал подсудимого виновным и с учетом не отбытого наказания по предыдущему приговору назначил окончательное наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения... Закон
249
23 марта 2018 17:54
Мужчина, который до марта 2017 года работал инспектором рыбоохраны, в ходе расследования дела свою вину не признавал, пытался избежать уголовной... Закон
393
23 марта 2018 14:40
Закон
178
22 марта 2018 18:55
Суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца до 19 мая 2018 года. Закон
603
22 марта 2018 16:58
Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года условно. Закон
275
22 марта 2018 16:38
Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в доход государства в размере 100 тысяч рублей. Закон
261
Происшествия
24 марта 2018 16:20
В момент задержания она направлялась домой, чтобы употребить наркотик. Происшествия
145
24 марта 2018 15:00
Ребенок госпитализирован в реанимационное отделение с тяжелой черепно-мозговой травмой. Происшествия
421
24 марта 2018 11:24
Местные жители лишились транспортного сообщения. Происшествия
204
Криминал
24 марта 2018 11:45
Задержан 18-летний житель областного центра. Криминал
196
24 марта 2018 10:26
Даст ли он показания на получателя взятки — пока остается неясным. Криминал
268
23 марта 2018 15:22
303,36 граммов наркотика уже были расфасованы на партии по 10 граммов. Криминал
209
Видео
12 марта 2018 12:45
Стадион обещают достроить к началу апреля. ЧМ-2018
1230
16 февраля 2018 14:00
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
763
15 февраля 2018 13:42
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске. В мире
700
12 февраля 2018 09:29
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila. Культура
1483
30 января 2018 10:23
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
883
30 января 2018 09:52
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
977
Фоторепортажи
18 февраля 2018 16:34
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева. Культура
1582
2 февраля 2018 10:42
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга». Социум
907
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
4165
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
2370
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2831
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2716
Мероприятия