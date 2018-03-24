Тольяттинка в заброшенном гараже в Жигулевске приготовила для себя дезоморфин

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При личном досмотре в присутствии понятых у женщины в нижнем белье был обнаружен и изъят пластиковый флакон, в котором находилась жидкость сероватого цвета. Изъятое полицейские направили на экспертизу. Согласно заключению эксперта, во флаконе содержалось наркотическое средство дезоморфин.Задержанная призналась, что вещество она изготовила сама и хранила его в целях личного употребления. Женщина пояснила стражам правопорядка, что является наркозависимой. По предварительным данным, в домашней аптечке она нашла лекарственные препараты, принадлежащие ее матери, также у нее имелись все необходимые для приготовления наркотического средства предметы и вещества.Чтобы у родственников не возникло вопросов, подозреваемая собрала все необходимые предметы и приехала в Жигулевск, где в одном из заброшенных гаражей изготовила наркотическое средство. В момент задержания она направлялась домой, чтобы употребить наркотик.По информации оперативников, тольяттинка уже привлекалась к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция данной статьи предусматривает лишение сроводы на срок до 10 лет, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.