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Тольяттинка в заброшенном гараже в Жигулевске приготовила для себя дезоморфин

24 марта 2018 16:20
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В момент задержания она направлялась домой, чтобы употребить наркотик.
В Жигулевске в суд направлено уголовное дело по факту незаконного оборота наркотиков. Из материалов уголовного дела следует, что в феврале текущего года сотрудниками отделения по контролю за оборотом наркотиков была задержана 35-летняя жительница города Тольятти.

При личном досмотре в присутствии понятых у женщины в нижнем белье был обнаружен и изъят пластиковый флакон, в котором находилась жидкость сероватого цвета. Изъятое полицейские направили на экспертизу. Согласно заключению эксперта, во флаконе содержалось наркотическое средство дезоморфин.

Задержанная призналась, что вещество она изготовила сама и хранила его в целях личного употребления. Женщина пояснила стражам правопорядка, что является наркозависимой. По предварительным данным, в домашней аптечке она нашла лекарственные препараты, принадлежащие ее матери, также у нее имелись все необходимые для приготовления наркотического средства предметы и вещества.

Чтобы у родственников не возникло вопросов, подозреваемая собрала все необходимые предметы и приехала в Жигулевск, где в одном из заброшенных гаражей изготовила наркотическое средство. В момент задержания она направлялась домой, чтобы употребить наркотик.

По информации оперативников, тольяттинка уже привлекалась к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция данной статьи предусматривает лишение сроводы на срок до 10 лет, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

 
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