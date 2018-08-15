Тольяттинка разбилась выпрыгнув из окна своей квартиры на 9 этаже
15 августа 2018 18:37
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Женщина 1976 года рождения уже пыталась свести счеты с жизнью, трагедией закончилась ее третья попытка суицида.
Погибшая стояла на учёте в психдиспансере.
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