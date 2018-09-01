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Тольяттинка пригласила в гости знакомого мужчину и лишилась двух сотовых телефонов

1 сентября 2018 15:45
169
Похищенное мужчина продал прохожему на улице за 500 рублей, а вырученные деньги потратил на алкоголь.
В дежурную часть отдела полиции Тольятти поступило сообщение от жительницы Автозаводского района. Женщина рассказала, что у нее похищены два телефона. Сумма ущерба составила 5 000 рублей.

Стражи правопорядка выехали домой к заявительнице. Было установлено, что накануне потерпевшая пригласила к себе в гости знакомого и с ним употребляла алкогольные напитки. Заявительница предположила, что во время застолья отвлекалась и не заметила, как гость взял со стола два мобильных телефона.

В результате мероприятий, организованных стражами правопорядка, удалось установить местонахождение подозреваемого и задержать его. Задержанный - 36-летний местный житель, работающий бригадиром в организации, рассказал, что похищенное продал прохожему на улице за 500 рублей, а вырученные деньги потратил на алкоголь.

По статье «Кража» возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Ведется следствие, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области. 
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