Тольяттинка пригласила в гости знакомого мужчину и лишилась двух сотовых телефонов

169

Стражи правопорядка выехали домой к заявительнице. Было установлено, что накануне потерпевшая пригласила к себе в гости знакомого и с ним употребляла алкогольные напитки. Заявительница предположила, что во время застолья отвлекалась и не заметила, как гость взял со стола два мобильных телефона.В результате мероприятий, организованных стражами правопорядка, удалось установить местонахождение подозреваемого и задержать его. Задержанный - 36-летний местный житель, работающий бригадиром в организации, рассказал, что похищенное продал прохожему на улице за 500 рублей, а вырученные деньги потратил на алкоголь.По статье «Кража» возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Ведется следствие, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.