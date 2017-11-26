Тольяттинец во время ссоры покалечил битой своего младшего брата

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На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские установили: возле одного из домов на улице Горького города Тольятти между родными братьями 1996 и 1993 годов рождения произошел конфликт, в ходе которого пострадавшему были нанесены несколько ударов битой по голове.По версии следствия, старший брат, ранее судимый за хранение наркотиков, ведет ассоциативный образ жизни: не работает, регулярно выносит из дома имущество и конфликтует с матерью. На этой почве в семье часто возникали скандалы. В один из последних скандалов братья вышли на улицу выяснять отношения, при этом, старший брат взял из дома биту, которой в последствие умышлено причинил тяжкий вред здоровью своему родственнику, после чего скрылся с места происшествия.Сотрудники уголовного розыска задержали его. По статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» возбуждено уголовное дело. Следствием в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.